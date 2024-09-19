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Олимпийский чемпион по биатлону Васильев: сборная России классом ниже, чем бразильцы "Зенита". Глушенков прав

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Олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поддержал форварда "Зенита" Максима Глушенкова после интервью о сборной России.
Фото: Федерация биатлона Санкт-Петербурга
"Нам надо честно признаться, что сборная России по футболу классом ниже, чем бразильцы "Зенита". Это факт, поэтому надо учиться и признавать свои недостатки. Как бы это прискорбно не звучало, но Глушенков - прав. Не думаю, что здесь есть неуважение к России. Глушенков никакого не оскорбил, а просто сказал, что хочет учиться у тех, у кого можно хоть чему-то научиться", - заявил Васильев.

Нападающий "Зенита" Максим Глушенков в интервью YouTube-каналу Nobel рассказал об отсутствии энтузиазма от возможного участия в матчах сборной России, пока команда не допущена до официальных соревнований. Главный тренер российской сборной Валерий Карпин включил Глушенкова в расширенный состав национальной команды, но в окончательную заявку форвард не попал из-за травмы.

По словам Глушенкова, он лучше будет тренироваться с иностранцами в "Зените", чем готовиться к товарищеским матчам в составе сборной России. Глушенков перешел в "Зенит" в летнее трансферное окно. Сине-бело-голубые заплатили "Локомотиву" за его трансфер 6.3 миллиона евро.

Источник: Sport 24

Максим Глушенков Сборная России Зенит
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