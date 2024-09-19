"Пока я вообще не вижу у "Зенита" серьезных конкурентов в борьбе за чемпионство. Их вообще нет. Я в прошлом туре смотрел, например, игру "Динамо", которые только благодаря счастливому случаю обыграли "Ахмат". И тут надо рассматривать не результат, а качество игры динамовцев. Я думал, они в этом году прибавят, но пока, к сожалению, этого не происходит. А в обороне они играют очень плохо", - приводит слова Рапопорта "РБ Спорт".
После восьми туров петербургский "Зенит", набрав 20 очков, занимает первое место в турнирной таблице семпионата России по футболу. Ближайшие преследователи сине-бело-голубых - "Краснодар" и московский "Локомотив" - отстают на 2 очка.
Московские "Динамо" в минувшее воскресенье на своём поле одолело грозненский "Ахмат" со счётом 4:2. При этом бело-голубые по ходу игры дали гостям отыграться с 0:2, а победный гол был забит в компенсированное время. После восьми туров "Динамо", набрав 16 очков, расположилось на четвёртой строчке.
Борис Рапопорт: у "Зенита" конкурентов вообще нет
Футбольный тренер и функционер Борис Рапопорт поделился своим мнением о шансах петербургского "Зенита" в очередной раз выиграть чемпионат России.
Фото: ФК "Зенит"