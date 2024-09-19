Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Нижний Новгород
1 - 2 1 2
АхматЗавершен
Химки
1 - 5 1 5
ЛокомотивЗавершен
Спартак
4 - 1 4 1
Крылья СоветовЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Фейеноорд
0 - 4 0 4
БайерЗавершен
Црвена Звезда
1 - 2 1 2
БенфикаЗавершен
Брест
2 - 1 2 1
Штурм2 тайм
Аталанта
0 - 0 0 0
Арсенал2 тайм
Атлетико
1 - 1 1 1
РБ Лейпциг2 тайм
Монако
2 - 1 2 1
Барселона2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Леганес
0 - 2 0 2
АтлетикЗавершен

Спортивный директор "Химок" - о включении Джикии в заявку: всему свое время

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Спортивный директор подмосковных "Химок" Анар Мамедов рассказал, когда защитник Георгий Джикия попадёт в заявку команды на официальный матч.
Фото: ФК "Химки"
"Когда Джикия появится в заявке команды? Всему свое время. В нужный момент он будет готов. Его время придет. Скоро он будет в заявке", - приводит слова Мамедова Sport24.

Подмосковные "Химки" объявили о подписании контракта с Георгием Джикией 13 сентября. Бывший капитан московского "Спартака" и сборной России перешёл в команду в качестве свободного агента. Контракт между 30-летним футболистом и футбольным клубом из Подмосковья заключен по схеме "1+1". Пока защитник в заявку на матчи "Химок" не попадал.

Анар Мамедов Химки Георгий Джикия
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится