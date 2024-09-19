"Когда Джикия появится в заявке команды? Всему свое время. В нужный момент он будет готов. Его время придет. Скоро он будет в заявке", - приводит слова Мамедова Sport24.
Подмосковные "Химки" объявили о подписании контракта с Георгием Джикией 13 сентября. Бывший капитан московского "Спартака" и сборной России перешёл в команду в качестве свободного агента. Контракт между 30-летним футболистом и футбольным клубом из Подмосковья заключен по схеме "1+1". Пока защитник в заявку на матчи "Химок" не попадал.
Спортивный директор "Химок" - о включении Джикии в заявку: всему свое время
Спортивный директор подмосковных "Химок" Анар Мамедов рассказал, когда защитник Георгий Джикия попадёт в заявку команды на официальный матч.
Фото: ФК "Химки"