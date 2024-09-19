"Болельщики пусть слушают радио, а меня слушает команда. Все остается в раздевалке. Речи бывают разные. Я это называю: иногда надо посмотреть в глаза ребятам. Сказал в перерыве, что нас не совсем устраивало происходящее в первом тайме", - приводит слова Галактионова "Матч ТВ".
19 сентября московский "Локомотив" в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 в гостях одержал победу над подмосковными "Химками" со счётом 5:1. Все голы в матче были забиты во втором тайме. Благодаря этой победе "железнодорожники", набрав 12 очков из 12 возможных, досрочно вышли в четвертьфинал Пути РПЛ.
Галактионов: болельщики пусть слушают радио, а меня слушает команда
Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов ответил на просьбу болельщиков публиковать записи из раздевалки.
Фото: ФК "Локомотив"