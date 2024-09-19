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"До денег голодные". Пономарёв сравнил уровень игроков ЦСКА и "Зенита"

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Бывший игрок сборной СССР по футболу Владимир Пономарёв сравнил уровень игроков московского ЦСКА и петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
"Посмотрите только, какие ребята там (в "Зените" - прим. ред.) играют! Все бегут вперёд, предлагают себя, могут обыграть кого угодно. Машины, а не футболисты! Вот у Сергея Богдановича нет проблем с составом. ЦСКА будет очень трудно конкурировать с "Зенитом", потому что у петербуржцев все ребята на ходу. И злые, и до денег голодные. Видно, что стараются заработать как можно больше. Да и премии у них сумасшедшие", - приводит слова Пономарёва "Советский спорт".

Петербургский "Зенит" после восьми туров, набрав 20 очков, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Московский ЦСКА, в свою очередь, за восемь матчей заработал 13 очков, что позволяет "армейцам" располагаться на шестой строчке.

Очая встреча между московским и петербургским клубами, которая прошла 14 сентября в рамках 8-го тура РПЛ, завершилась победой "Зенита" со счётом 1:0.

Владимир Пономарев Зенит ЦСКА
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