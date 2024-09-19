"Я думаю, что мы сейчас лучше без Соболева. В этом клубе нам и мне нужны люди, которые хотят тут находиться и биться. Соболев показал, что не хочет этого", - приводит слова Амарала "Чемпионат".
Александр Соболев в августе перешёл из московского "Спартака" в петербургский "Зенит". По информации журналистов, красно-белые за трансфер 27-летнего нападающего, который провёл в составе "Спартака" 4,5 года, получили от "Зенита" 10 млн евро. Последний месяц пребывания в "Спартаке" Соболев был отстранён от занятий с основным составом команды.
Томаш Амарал: Соболев показал, что не хочет находиться в "Спартаке" и биться
Спортивный директор московского "Спартака" Томаш Амарал высказался по поводу перехода нападающего Александра Соболева в состав петербургского "Зенита"
Фото: ФК "Спартак"