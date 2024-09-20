Сообщается, что 30-летний камерунский игрок московского "Динамо" близок к полному восстановлению. Нгамале неудачно столкнулся в прошедшем 17 августа матче 5-го тура чемпионата России с игроком самарских "Крыльев Советов" Томасом Гальдамесом. В результате футболист получил травму голеностопа. По оценкам докторов "Динамо", камерунец должен восстановиться от повреждения в течение 4-6 недель.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": Нгамале сможет сыграть в матче против "Спартака"
По информации СМИ, вингер московского "Динамо" Муми Нгамале сможет сыграть в матче 9-го тура РПЛ сезона-2024/25 против московского "Спартака".
Фото: ФК "Динамо" Москва