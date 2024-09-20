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Петржела: "Зенит" вряд ли бы вышел в плей-офф Лиги чемпионов

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Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела поделился своим мнением о том, как бы петербургский клуб выступил в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"
"Зенит" не был бы самым слабым клубом в этом розыгрыше Лиги чемпионов. В новом формате турнира есть клубы, которые слабее "Зенита". Но сине-бело-голубые все равно вряд ли бы смогли выйти в плей-офф", - приводит слова Петржелы "РБ Спорт".

Российские футбольные клубы отстранены от участия в еврокубках по решению УЕФА в связи с проведением специальной военной операции на территории Украины.

С текущего сезона изменился Лига чемпионов проводится по новому формату. В соответствии с ним вместо 8 групп по 4 команд, которые играют 6 туров, формируется одна общая таблица из 36 команд, которые играют 8 туров. Первые 8 команд напрямую выходят в 1/8 финала, а команды, занявшие с 9-го по 24-е места, примут участие в стыковых матчах.

Властимил Петржела Зенит Лига чемпионов
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