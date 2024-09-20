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Томаш Амарал: "Спартак" делал запрос по Кордобе

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Спортивный директор московского "Спартака" Томаш Амарал рассказал, что красно-белые делали запрос по нападающему "Краснодара" Джоне Кордобе.
Фото: ФК "Краснодар"
"Как и по многим другим футболистам, мы делали по нему запрос. "Краснодар" назвал свою сумму, футболист назвал свою сумму. Мы обсудили это внутри и посчитали, что это не стоит того", - приводит слова Амарала "Матч ТВ".

Джон Кордоба в прошлом сезоне за "Краснодар" принял участие в 32 матчах, в которых забил 18 голов и отдал 6 голевых передач. В текущем сезоне на счету игрока сборной Колумбии в 7 матчах 1 гол и 2 результативные передачи.

Согласно данным, которые представлены на интернет-портале Transfermart, рыночная стоимость 31-летнего футболиста составляет 14 млн евро. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.

Спартак Джон Кордоба Краснодар
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