"Как и по многим другим футболистам, мы делали по нему запрос. "Краснодар" назвал свою сумму, футболист назвал свою сумму. Мы обсудили это внутри и посчитали, что это не стоит того", - приводит слова Амарала "Матч ТВ".
Джон Кордоба в прошлом сезоне за "Краснодар" принял участие в 32 матчах, в которых забил 18 голов и отдал 6 голевых передач. В текущем сезоне на счету игрока сборной Колумбии в 7 матчах 1 гол и 2 результативные передачи.
Согласно данным, которые представлены на интернет-портале Transfermart, рыночная стоимость 31-летнего футболиста составляет 14 млн евро. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.
Томаш Амарал: "Спартак" делал запрос по Кордобе
Спортивный директор московского "Спартака" Томаш Амарал рассказал, что красно-белые делали запрос по нападающему "Краснодара" Джоне Кордобе.
Фото: ФК "Краснодар"