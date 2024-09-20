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Источник: ЦСКА проявляет интерес к экс-игроку "Барселоны" и "Ювентуса" Пьяничу

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По информации СМИ, московский ЦСКА проявляет интерес к экс-игроку "Барселоны", "Ювентуса" и "Ромы" Миралему Пьяничу.
Фото: ФК "Барселона"
Сообщается, что представители московского клуба контактируют с агентами боснийского полузащитника. 34-летний футболист после истечения этим летом срока действия контракта с клубом из ОАЭ "Шарджа" находится в статусе свободного агента. Хавбек хочет договориться о зарплате в 2 млн евро в год, но при отсутствии соответствующего предложения пойдёт на финансовые уступки.

Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость Пьянича составляет 3 млн евро. За свою карьеру полузащитник успел выступить за такие клубы, как "Лион", "Рома", "Ювентус", "Барселона", "Бешикташ". Кроме того, в составе сборной Боснии и Герцеговины футболист принял участие в 115 матчах.

Источник: Legalbet

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