Раз сейчас у Батракова получается, надо не зазнаться, не успокоиться и понять, что через год все пройдет, если он не будет работать с таким же усилием. В первую очередь молодому игроку надо играть. Его хотят в "Зенит"? "Локомотив" – один из лидеров нашего чемпионата. Играть там – это тоже серьезный уровень. Я бы посоветовал Батракову не торопиться с переходом в "Зенит", - сказал Асильдаров.
В текущем сезоне Алексей Батраков забил за "железнодорожников" пять голов и сделал пять голевых передач в восьми матчах РПЛ. С июня по сентябрь его трансферная стоимость, по данным портала Transfermarkt, подскочила с 700 тысяч евро до 5 миллионов евро. Московский "Локомотив" после восьми туров набрал 18 очков и идет на третьем месте в таблице, отставая от лидера петербургского "Зенита" на два балла. В следующем туре красно-зеленые отправятся в гости в Нижний Новгород к "Пари НН", встреча пройдет 22 сентября.
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Асильдаров: я бы посоветовал Батракову не торопиться с переходом в "Зенит". Молодому игроку надо играть
Бывший нападающий "Локомотива" и "Анжи" Шамиль Асильдаров дал совет 19-летнему полузащитнику "Локомотива" Алексею Батракову.
Фото: ФК "Локомотив"