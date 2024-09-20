"Я был удивлён, что Головин не вышел в старте. Но он ведь только после травмы, а "Монако" вроде неплохо играет и без него. Вышел хорошо, не впервые ведь на таком уровне — уже шесть лет в "Монако". Он молодец. Сейчас Головин — лучший российский игрок, и каждый год он это подтверждает", - приводит слова Мостового "Чемпионат".
"Монако" в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/25, который прошёл 19 сентября на домашнем стадионе монегасков "Луи II", победил испанскую "Барселону" со счётом 2:1. Российский полузащитник вице-чемпионов Франции изначально не попал в стартовый состав, но вышел в перерыве.
Александр Головин играет за "Монако" с 2018 года. За это время российский полузащитник в составе монегасков провёл 206 матчей, в которых забил 31 гол и отдал 39 голевых передач. Контракт Головина с "Монако" рассчитан до конца сезона-2025/26.
Мостовой: "Монако" вроде и без Головина неплохо играет
Бывший игрок сборных СССР и России по футболу Александр Мостовой прокомментировал игру Александра Головина в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с "Барселоной".
Фото: ФК "Монако"