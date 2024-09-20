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Степашин: московское "Динамо" просто "отскочило" в матче в Каспийске

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Член совета директоров московского "Динамо" Сергей Степашин оценил игру бело-голубых на старте текущего сезона.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Рваный старт, я бы так сказал. Есть неплохие матчи, есть, к сожалению, не самые сильные, в том числе последний против махачкалинского "Динамо". Просто "отскочили", что называется. Пока мы ищем свою игру, больше всего меня смущает оборона", - приводит слова Степашина "Матч ТВ".

Московское "Динамо" 18 сентября в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 на выезде сыграло против махачкалинского "Динамо". В основное время игра завершилась со счётом 2:2, причём хозяева сумели отыграть отставание в 2 мяча. В серии послематчевых пенальти победу одержали подопечные Марцела Лички.

Таким образом, московское "Динамо" после четырёх туров набрало 8 очков и занимает второе место в группе А, а махачкалинское "Динамо" набрало 7 очков и занимает третье место в квартете.

Динамо Динамо Мх Сергей Степашин
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