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Наумов: "Спартак" ошибся, не подписав контракт с Глушенковым

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Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал возможность перехода полузащитника Максима Глушенкова этим летом из "Локомотива" не в "Зенит", а в "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
"Видимо, в "Спартаке" посчитали, что Глушенков не очень перспективный футболист. К тому же, он уже у них играл. Так часто бывает, все ошибаются. Все понимают, что "Спартак" ошибся, не подписав контракт с Глушенковым этим летом. А никто не знает, что было бы, если бы Максим тогда остался в "Спартаке". Может, он бы не стал тем Глушенковым, которым мы его знаем сейчас", - приводит слова Наумова "РБ Спорт".

Этим летом Максим Глушенков перебрался из московского "Локомотива" в петербургский "Зенит". Сине-бело-голубые заплатили за его переход 6,3 млн евро. В составе нового клуба 25-летний футболист в текущем сезоне за 7 матчей забил 9 голов и отдал 1 голевую передачу.

Накануне спортивный директор московского "Спартака" Томаш Амарал сообщил, что клуб этим летом рассматривал вариант с трансфером Глушенкова, но по нему было принято отрицательное решение. При этом полузащитник ранее уже выступал за "Спартак" - с января 2019 года до июля 2022 года.

Николай Наумов Локомотив Спартак Зенит Максим Глушенков
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