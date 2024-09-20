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Червиченко: Амаралу нужно оправдывать потраченные средства, потому что приобрели "дрова"

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Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал высказывание спортивного директора москвичей Томаша Амарала о цели красно-белых занять в текущем сезоне первое место.
Фото: ФК "Спартак"
"Сделаны огромные покупки. По-моему, половина из того, что приобрели, - это, что называется, "дрова". Непонятно кто… Повторюсь, Амаралу надо сейчас хоть что-то говорить, чтобы оправдывать потраченные средства. Поэтому он и поет эти песни, рассказывает сказки про первое место. Тем более теперь он точно захватит еще одно трансферное окно", - приводит слова Червиченко Евро-Футбол.Ру.

В летнее трансферное окно состав красно-синих пополнили 6 футболистов: Барко, Маркиньонс, Рикарду Мангаш, Виллиан Жозе, Абена, Довбня.

После восьми туров чемпионата России сезона-2024/25 московский "Спартак", набрав 15 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего на данный момент в Российской Премьер-Лиге петербургского "Зенита" составляет 5 очков. В следующем туре "Спартаку" предстоит принимать на своём стадионе московское "Динамо".

Андрей Червиченко Спартак Томаш Амарал
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