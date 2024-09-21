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Соболев: "Зенит" был самым сложным соперником. Это сильнейшая команда России

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Форвард "Зенита" Александр Соболев рассказал о матчах против петербургской команды в составе своих прошлых клубов.
Фото: ФК "Зенит"
- Это был самый главный противник, играть на "Газпром Арене" всегда было очень тяжело. Я ни разу не выиграл здесь, хоть и забивал. Один раз мы обыграли "Зенит" — в Кубке России. Это сильнейшая команда страны, против которой максимально тяжело играть — неважно, дома или на выезде, - цитирует бывшего игрока "Спартака" пресс-служба "Зенита".

Напомним, 27-летний нападающий перешел в "Зенит" в летнее трансферное окно из "Спартака". Сумма трансфера составила 10 миллионов евро.

За свою карьеру Соболев играл со своими клубами против "Зенита" 16 матчей и одержал одну победу над сине-бело-голубыми. На счету форварда пять голов и две результативные передачи на партнеров. Все результативные действия - в составе московского "Спартака".

В текущем сезоне Соболев провел две официальные игры за "Зенит" и отметился одной голевой передачей. Его команда лидирует в РПЛ, набрав в восьми турах 20 очков.

Александр Соболев Зенит
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