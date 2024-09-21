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Агент Селюк: могу сказать на 100%, что никакой отставки Артиги не будет

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Агент Дмитрий Селюк уверен, что "Химки" не уволят главного тренера Франка Артигу.
Фото: ФК "Химки"
- Я могу сказать на 100%, что никакой отставки Артиги не будет. Я не знаю, кто это вкидывает. Поверьте мне, я это знаю на 100%. И никто даже про это в клубе не думает, - цитирует Селюка "Матч ТВ".

"Химки" на этой неделе проиграли "Локомотиву" со счетом 1:5 в матче Кубка России. В чемпионате России подмосковный клуб набрал шесть баллов и занимает 14-е место в турнирной таблице.

Завтра, 22 сентября, "Химки" на своем поле примут "Оренбург", встреча начнется в 14:15 по столичному времени.

Артига возглавил "Химки" перед началом этого сезона. Ранее испанский специалист тренировал в России "Родину".

Дмитрий Селюк Франк Артига Химки
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