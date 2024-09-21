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Камоцци: Абаскаль - посредственный тренер, выбранный в России спортивным директором, еще более посредственным

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Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался о Гильермо Абаскале.
Фото: ФК "Спартак"
"Посредственный тренер, выбранный в России спортивным директором, еще более посредственным, чем он сам. Вы всегда говорите об Абаскале, Николсоне, их неудачах. Но почему вы не говорите о том, кому нужны были эти люди?", - цитирует Камоцци "СЭ".

Сегодня, 21-го сентября, Гильермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера "Гранады". После 6-ти сыгранных туров испанский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице Сегунды и имеет в своем активе 6 набранных очков.

Напомним, что испанский специалист возглавлял московский "Спартак" с лета 2022 года по апрель 2024 года. Под руководством Гильермо Абаскаля красно-белые стали бронзовыми призерами чемпионата России. После 8-ми сыгранных туров "Спартак" располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 15 набранных очков.

Франко Камоцци Спартак Гильермо Абаскаль Гранада
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