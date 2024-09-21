"Краснодар" будет фаворитом в матче с "Акроном", потому что по всем показателям выше. Если "Краснодар" будет собран, они должны забирать очки. Просто сравните состав "Акрона" и "Краснодара". С другой стороны, "Акрон" выиграл два матча подряд — "Краснодар" может и попасться под них", - цитирует Мостового "Чемпионат".
Сегодня, 21-го сентября, тольяттинский "Акрон" на "Солидарность Самара Арене" примет "Краснодар" в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. После 8-ми сыгранных туров тольяттинцы располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 8 очков. "Быки" занимают второе место с 18-ю набранными очками.
В составе тольяттинского "Акрона" с первых минут на поле выйдет нападающий Артем Дзюба, перешедший в клуб этой осенью на правах свободного агента. Экс-игрок сборной России отметился одной результативной передачей в 8-м туре чемпионата России с подмосковными "Химками".
Мостовой: "Акрон" выиграл два матча подряд — "Краснодар" может и попасться под них
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче "Акрон" - "Краснодар".
Фото: ФК "Акрон"