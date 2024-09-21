"Пьянич все ещё свободный агент. Это опытный игрок, который может помочь команде. Понятно, что в нынешней ситуации пригласить его будет тяжело. Но, возможно, Марко Николич сможет его убедить. Подписание такого игрока всегда сложная история", - цитирует Тошича "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что Миралем Пьянич может перейти в московский ЦСКА на правах свободного агента. В прошлом сезоне полузащитник провел за "Шарджу" во всех турнирах 34 матча и записал на свой счет 11 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего игрока в 3 миллиона евро.
Ранее Миралем Пьянич выступал за "Ювентус", "Рому", "Барселону", "Лион", "Мец" и "Бешикташ". На счету игрока 115 матчей за сборную Боснии и Герцеговины и 17 забитых мячей. Пьянич является четырехкратным чемпионом Италии, двухкратным обладателем Кубка Италии и Кубка Испании.
Тошич: возможно, Марко Николич сможет убедить Пьянича перейти в ЦСКА
Экс-игрок ЦСКА Зоран Тошич высказался о возможном переходе Миралема Пьянича в стан "армейцев".
Фото: ФК "Барселона"