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Тошич: возможно, Марко Николич сможет убедить Пьянича перейти в ЦСКА

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Экс-игрок ЦСКА Зоран Тошич высказался о возможном переходе Миралема Пьянича в стан "армейцев".
Фото: ФК "Барселона"
"Пьянич все ещё свободный агент. Это опытный игрок, который может помочь команде. Понятно, что в нынешней ситуации пригласить его будет тяжело. Но, возможно, Марко Николич сможет его убедить. Подписание такого игрока всегда сложная история", - цитирует Тошича "Чемпионат".

Ранее в СМИ появилась информация, что Миралем Пьянич может перейти в московский ЦСКА на правах свободного агента. В прошлом сезоне полузащитник провел за "Шарджу" во всех турнирах 34 матча и записал на свой счет 11 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего игрока в 3 миллиона евро.

Ранее Миралем Пьянич выступал за "Ювентус", "Рому", "Барселону", "Лион", "Мец" и "Бешикташ". На счету игрока 115 матчей за сборную Боснии и Герцеговины и 17 забитых мячей. Пьянич является четырехкратным чемпионом Италии, двухкратным обладателем Кубка Италии и Кубка Испании.

Зоран Тошич ЦСКА Миралем Пьянич Марко Николич
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