"Это психологический шанс почувствовать предвкушение того момента, когда он будет нам помогать. Если будет благоприятная ситуация, то сможет сегодня и выйти", - сказал Семак.
Напомним, Глушенков получил перелом лучевой кости руки в игре с "Химками" (1:1) 18 августа. На следующий день футболисту провели операцию, и он начал процесс реабилитации. В последнее время Максима можно было заметить на тренировках с командой, он попал в заявку на матч с "Факелом", который пройдет 21 сентября в Санкт-Петербурге, начало - в 16:30 по московскому времени.
Максим Глушенков в семи матчах за "Зенит" забил девять голов и сделал одну голевую передачу. Сине-бело-голубые набрали 20 очков и на текущий момент занимают вторую позицию в чемпионате. В случае победы над "Факелом" команда Сергея Семака вновь возглавит турнирную таблицу.
Источник: "Матч ТВ"
Тренер "Зенита" Семак: если будет благоприятная ситуация, то Глушенков сможет выйти в матче с "Факелом"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал включение нападающего Максима Глушенкова в заявку на матч 9-го тура РПЛ с воронежским "Факелом".
Фото: ФК "Зенит"