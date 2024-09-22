- Соболеву трудно измениться. Имею в виду, например, технику работы с мячом, который нередко от него отскакивает. "Стенки" с партнерами у него не получаются. По большому счету он играет так, как играл в "Спартаке". В "Зените" нужно показывать другой футбол! Надо чаще открываться, быть более подвижным, искать игру.
Да, в старании ему, конечно, не откажешь. Но сможет ли он прибавить в качестве? Тут все зависит только от его желания. Но, мне кажется, ему будет непросто, - цитирует Орлова "СЭ".
Напомним, 27-летний форвард пополнил состав петербургской команды в летнее трансферное окно, подписав контракт сроком на три года. "Спартак" выручил за продажу своего игрока около 10 миллионов евро.
Соболев провел три официальных матча за "Зенит" и отметился одной результативной передачей. Во вчерашнем матче девятого тура РПЛ с "Факелом" (3:1) Соболев вышел на поле с первых минут и был заменен в середине второго тайма.
"Зенит" в девяти турах нынешнего сезона набрал 23 очка и лидирует в турнирной таблице чемпионата. Отрыв от идущего следом "Краснодара" составляет два очка.
Орлов - о Соболеве: он играет так, как играл в "Спартаке". В "Зените" нужно показывать другой футбол!
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался об игре новичка "Зенита" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"