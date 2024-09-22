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Защитник "Спартака" Абена: если бы я не верил в чемпионство, меня бы здесь не было

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Миенти Абена, защитник "Спартака", считает, что красно-белым по силам стать чемпионом России по итогам текущего сезона.
Фото: ФК "Спартак"
На данный момент в активе "Спартака" 15 баллов и пятое место в таблице чемпионата. Сегодня, 22 сентября, красно-белые в дерби сыграют с "Динамо", начало встречи запланировано на 16:30 мск.

- Нужно обыграть не только "Зенит", но и других соперников. Нужно выиграть все игры, чтобы стать чемпионом. Для нас важен каждый матч. Если бы я не верил в чемпионство "Спартака", то меня бы здесь не было, - цитирует новичка "Спартака" "Матч ТВ".

Абена перешел в "Спартак" в летнее трансферное окно из "Ференцвароша", подписав двухлетнее соглашение. Сумма трансфера составила 1,5 млн евро.

В прошлом сезоне футболист в чемпионате Венгрии провел 17 матчей и записал на свой счет три забитых мяча.

Миенти Абена Спартак
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