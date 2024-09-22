- Думаю, перед началом матча преимущество у "Спартака" — 55 на 45. "Спартак" — небольшой фаворит за счет домашнего стадиона, болельщиков.
Думаю, голы будут. Обе команды много забивают и пропускают. Хотя в таких матчах часто "мучаются", могут сыграть в один мяч. Хотелось бы, чтобы последние солнечные дни подарили нам много голов, - цитирует Мостового "Матч ТВ".
Столичное дерби пройдет сегодня, 22 сентября и начнется в 16:30 по московскому времени.
"Спартак" в текущем сезоне одержал четыре победы, трижды поделил очки с соперниками и проиграл в одном матче. Красно-белые идут на пятом месте в таблице РПЛ.
"Динамо" в этом сезоне одержало пять побед и потерпело два поражения, одна встреча завершилась вничью. Динамовцы располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице.
Александр Мостовой: "Спартак" - небольшой фаворит матча с "Динамо" за счет домашнего стадиона
Александр Мостовой, в прошлом выступавший за "Спартак", высказался в преддверии матча девятого тура РПЛ, в котором красно-белые примут "Динамо".
Фото: premierliga.ru