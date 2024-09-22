Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Химки
14:15
ОренбургНе начат
Спартак
16:30
ДинамоНе начат
Ростов
16:30
Динамо МхНе начат
Нижний Новгород
19:00
ЛокомотивНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брайтон
16:00
Ноттингем ФорестНе начат
Манчестер Сити
18:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
15:00
ЛеганесНе начат
Атлетик
17:15
СельтаНе начат
Вильярреал
19:30
БарселонаНе начат
Райо Вальекано
22:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фиорентина
0 - 0 0 0
Лацио1 тайм
Монца
16:00
БолоньяНе начат
Рома
19:00
УдинезеНе начат
Интер
21:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Байер
16:30
ВольфсбургНе начат
Штутгарт
18:30
Боруссия ДНе начат
Санкт-Паули
20:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монако
16:00
ГаврНе начат
Монпелье
18:00
ОсерНе начат
Анже
18:00
НантНе начат
Брест
18:00
ТулузаНе начат
Лион
21:45
МарсельНе начат

Александр Мостовой: "Спартак" - небольшой фаворит матча с "Динамо" за счет домашнего стадиона

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Александр Мостовой, в прошлом выступавший за "Спартак", высказался в преддверии матча девятого тура РПЛ, в котором красно-белые примут "Динамо".
Фото: premierliga.ru
- Думаю, перед началом матча преимущество у "Спартака" — 55 на 45. "Спартак" — небольшой фаворит за счет домашнего стадиона, болельщиков.

Думаю, голы будут. Обе команды много забивают и пропускают. Хотя в таких матчах часто "мучаются", могут сыграть в один мяч. Хотелось бы, чтобы последние солнечные дни подарили нам много голов, - цитирует Мостового "Матч ТВ".

Столичное дерби пройдет сегодня, 22 сентября и начнется в 16:30 по московскому времени.

"Спартак" в текущем сезоне одержал четыре победы, трижды поделил очки с соперниками и проиграл в одном матче. Красно-белые идут на пятом месте в таблице РПЛ.

"Динамо" в этом сезоне одержало пять побед и потерпело два поражения, одна встреча завершилась вничью. Динамовцы располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице.

Александр Мостовой Спартак Динамо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится