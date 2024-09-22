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Бышовец: "Зенит", "Краснодар" и "Локомотив" - претенденты на чемпионство

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Экс-наставник сборной России Анатолий Бышовец считает, что три команды будут бороться за золотые медали в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
- Думаю, интрига сохранится. В качестве претендентов на золото предпочтительнее всего смотрятся три команды. В первую очередь это "Зенит", а также "Краснодар" и "Локомотив". Железнодорожники достаточно хорошо стартовали, что важно для уверенности молодых игроков, - передает слова Бышовца "Матч ТВ".

На данный момент лидером в таблице РПЛ является "Зенит", который в девяти турах набрал 23 очка. На втором месте с 21 баллом в активе идет "Краснодар", а замыкает тройку лидеров московский "Локомотив", у которого 18 очков и игра в запасе.

Вчера петербургский клуб на своем поле обыграл воронежский "Факел" (3:1). "Быки" же на выезде разгромили "Акрон" со счетом 5:2.

Сегодня, 22 сентября, "Локомотив" на выезде встретится с "Пари НН", начало матча запланировано на 19:00 мск.

Анатолий Бышовец Зенит Краснодар Локомотив
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