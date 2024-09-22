"На матче звезд перебросились фразами со Станковичем. Все зависит от календаря. У них выезда, игры. Я же свободный человек. Посмотрим, как лучше сделать. Нужно же приехать на базу, посмотреть тренировки", - цитирует Мостового "СЭ".
Напомним, что Александр Мостовой обучается в академии РФС с лета 2023 года, ранее стало известно, что экс-игрок сборной России может пройти стажировку у Деяна Станковича в московском "Спартаке".
Сербский специалист возглавил красно-белых этим летом, ранее Станкович работал в венгерском "Ференцвароше" и сербской "Црвене Звезде". После 8-ми сыгранных туров "Спартак" располагается на 5-й строчке в турнирной таблице РПЛ и имеет в своем активе 15 набранных очков. Сегодня, 22-го августа, красно-белые сыграют на своем поле с московским "Динамо".
Мостовой рассказал, когда сможет пройти стажировку у Станковича в "Спартаке"
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о возможной стажировке в московском "Спартаке".
Фото: РПЛ