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Мостовой рассказал, когда сможет пройти стажировку у Станковича в "Спартаке"

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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о возможной стажировке в московском "Спартаке".
Фото: РПЛ
"На матче звезд перебросились фразами со Станковичем. Все зависит от календаря. У них выезда, игры. Я же свободный человек. Посмотрим, как лучше сделать. Нужно же приехать на базу, посмотреть тренировки", - цитирует Мостового "СЭ".

Напомним, что Александр Мостовой обучается в академии РФС с лета 2023 года, ранее стало известно, что экс-игрок сборной России может пройти стажировку у Деяна Станковича в московском "Спартаке".

Сербский специалист возглавил красно-белых этим летом, ранее Станкович работал в венгерском "Ференцвароше" и сербской "Црвене Звезде". После 8-ми сыгранных туров "Спартак" располагается на 5-й строчке в турнирной таблице РПЛ и имеет в своем активе 15 набранных очков. Сегодня, 22-го августа, красно-белые сыграют на своем поле с московским "Динамо".

Александр Мостовой Спартак Деян Станкович
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