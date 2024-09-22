"Нам тяжелее играть на выезде, чем дома. Хотя сейчас могу сказать, что и дома победы даются тяжело. Надеемся, что в игре с "Химками" эта ситуация поменяется, мы проделали хорошую работу.
Надеемся набрать очки. Я ощущаю поддержку и доверие со стороны руководства клуба. У нас молодая команда, нельзя всего добиться сразу, для этого нужно время", - цитирует Деограсию "Матч ТВ".
Сегодня, 22-го сентября, "Оренбург" сыграет на выезде с подмосковными "Химками" в 9-м туре Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 14:15 по московскому времени.
После 8-ми сыгранных туров команда Давида Деограсии располагается на 13-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 6 очков. Подмосковный клуб располагается на одну строчку ниже и имеет столько же набранных очков.
Напомним, что команды встречались между собой в 1-м туре группового этапа Кубка России. В той встрече подопечные Франка Артиги одержали победу со счетом 1:0. Команды проведут ответную встречу в 6-м туре группового этапа турнира.
Главный тренер "Оренбурга" Деограсия: я ощущаю поддержку и доверие со стороны руководства клуба, нужно время
Главный тренер "Оренбурга" Давид Деограсия высказался о предстоящем матче с "Химками".
Фото: ФК "Оренбург"