Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Химки
0 - 0 0 0
Оренбург1 тайм
Спартак
16:30
ДинамоНе начат
Ростов
16:30
Динамо МхНе начат
Нижний Новгород
19:00
ЛокомотивНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брайтон
16:00
Ноттингем ФорестНе начат
Манчестер Сити
18:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
15:00
ЛеганесНе начат
Атлетик
17:15
СельтаНе начат
Вильярреал
19:30
БарселонаНе начат
Райо Вальекано
22:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фиорентина
1 - 1 1 1
Лацио2 тайм
Монца
16:00
БолоньяНе начат
Рома
19:00
УдинезеНе начат
Интер
21:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Байер
16:30
ВольфсбургНе начат
Штутгарт
18:30
Боруссия ДНе начат
Санкт-Паули
20:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монако
16:00
ГаврНе начат
Монпелье
18:00
ОсерНе начат
Анже
18:00
НантНе начат
Брест
18:00
ТулузаНе начат
Лион
21:45
МарсельНе начат

Главный тренер "Оренбурга" Деограсия: я ощущаю поддержку и доверие со стороны руководства клуба, нужно время

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер "Оренбурга" Давид Деограсия высказался о предстоящем матче с "Химками".
Фото: ФК "Оренбург"
"Нам тяжелее играть на выезде, чем дома. Хотя сейчас могу сказать, что и дома победы даются тяжело. Надеемся, что в игре с "Химками" эта ситуация поменяется, мы проделали хорошую работу.

Надеемся набрать очки. Я ощущаю поддержку и доверие со стороны руководства клуба. У нас молодая команда, нельзя всего добиться сразу, для этого нужно время", - цитирует Деограсию "Матч ТВ".

Сегодня, 22-го сентября, "Оренбург" сыграет на выезде с подмосковными "Химками" в 9-м туре Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 14:15 по московскому времени.

После 8-ми сыгранных туров команда Давида Деограсии располагается на 13-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 6 очков. Подмосковный клуб располагается на одну строчку ниже и имеет столько же набранных очков.

Напомним, что команды встречались между собой в 1-м туре группового этапа Кубка России. В той встрече подопечные Франка Артиги одержали победу со счетом 1:0. Команды проведут ответную встречу в 6-м туре группового этапа турнира.

Оренбург Давид Деограсия
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится