Из-за повреждения 32-летний бразильский нападающий не был включён в заявку московского "Спартака" в последних трёх матчах: против махачкалинского "Динамо" (15 сентября), самарских "Крыльев Советов" (19 сентября), московского "Динамо" (22 сентября).
Виллиан Жозе этим летом перешёл в "Спартак" из испанского "Бетиса" за 2 млн евро. За красно-белых форвард сыграл 6 матчей, в которых результативными действиями не отметился.
Источник: Евро-Футбол.Ру
Источник: Виллиан Жозе должен восстановиться к началу октября
По информации СМИ, нападающий московского "Спартака" Виллиан Жозе должен восстановиться от повреждения к началу октября.
Фото: ФК "Спартак"