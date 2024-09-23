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Источник: Виллиан Жозе должен восстановиться к началу октября

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По информации СМИ, нападающий московского "Спартака" Виллиан Жозе должен восстановиться от повреждения к началу октября.
Фото: ФК "Спартак"
Из-за повреждения 32-летний бразильский нападающий не был включён в заявку московского "Спартака" в последних трёх матчах: против махачкалинского "Динамо" (15 сентября), самарских "Крыльев Советов" (19 сентября), московского "Динамо" (22 сентября).

Виллиан Жозе этим летом перешёл в "Спартак" из испанского "Бетиса" за 2 млн евро. За красно-белых форвард сыграл 6 матчей, в которых результативными действиями не отметился.

Источник: Евро-Футбол.Ру

Виллиан Жозе Спартак
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