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Непомнящий - о приезде Абаскаля в Москву: точно не для того, чтобы поработать в "Спартаке"

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Футбольный тренер Валерий Непомнящий поделился своим мнением о возможных причинах приезде бывшего главного тренера московского "Спартака" Гильермо Абаскаля в Москву.
Фото: ФК "Спартак"
"Мало ли, что может быть. Где-то ему может быть недоплатили, решает финансовый вопрос со "Спартаком" или еще что-то. Я не знаю, но он точно не пришел к тому, чтобы поработать в "Спартаке". Трудно разъяснять свою позицию по этому поводу", - приводит слова Непомнящего "Спорт День за Днём".

Ранее Гильермо Абаскаль выложил фотографию, сделанную на одной из улиц Москвы. Кроме того, его заметили на матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими командами "Спартак" и "Динамо".

Испанский специалист занимал должность главного тренера московского "Спартака" с 10 июня 2022 года до 14 апреля 2024 года. Сезон-2024/25 35-летний тренер начал в качестве наставника "Гранады" из Ла Лиги 2. Однако за первые шесть матчей испанский клуб набрал 6 очков (1 победа, 3 ничьи, 2 поражения), и его руководство приняло решение уволить Абаскаля.

Валерий Непомнящий Спартак Гильермо Абаскаль
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