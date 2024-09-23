"Мало ли, что может быть. Где-то ему может быть недоплатили, решает финансовый вопрос со "Спартаком" или еще что-то. Я не знаю, но он точно не пришел к тому, чтобы поработать в "Спартаке". Трудно разъяснять свою позицию по этому поводу", - приводит слова Непомнящего "Спорт День за Днём".
Ранее Гильермо Абаскаль выложил фотографию, сделанную на одной из улиц Москвы. Кроме того, его заметили на матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими командами "Спартак" и "Динамо".
Испанский специалист занимал должность главного тренера московского "Спартака" с 10 июня 2022 года до 14 апреля 2024 года. Сезон-2024/25 35-летний тренер начал в качестве наставника "Гранады" из Ла Лиги 2. Однако за первые шесть матчей испанский клуб набрал 6 очков (1 победа, 3 ничьи, 2 поражения), и его руководство приняло решение уволить Абаскаля.
Непомнящий - о приезде Абаскаля в Москву: точно не для того, чтобы поработать в "Спартаке"
Футбольный тренер Валерий Непомнящий поделился своим мнением о возможных причинах приезде бывшего главного тренера московского "Спартака" Гильермо Абаскаля в Москву.
Фото: ФК "Спартак"