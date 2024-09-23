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Белоус: думаю, "Ахмат" отскочит вверх и не вылетит

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Бывший президент футбольного клуба "Москва" Юрий Белоус поделился своими ожиданиями от выступления грозненского "Ахмата" в текущем сезоне.
Фото: ФК "Ахмат"
"Думаю, всё-таки "Ахмат" отскочит вверх и не вылетит. За этой командой стоит Республика. "Ахмат" на старте много потерял, но приняли правильное решение вернуть Сергея Ташуева на пост главного тренера. Думаю, они останутся, не проблема. Пара побед, и они выйдут из зоны вылета", - приводит слова Белоуса Legalbet.

После восьми матчей в Российской Премьер-Лиги сезона 2024/25 грозненнский "Ахмат" имеет в активе 5 очков, с которыми команда делит 15-16 места в турнирной таблице чемпионата России с воронежским "Факелом". 23 сентября чеченскому клубу предстоит домашний матч 9-го тура РПЛ против самарских "Крыльев Советов".

1 сентября по обоюдному согласию пост главного тренера "Ахмата" покинул Магомед Адиев. Через 2 дня наставником команды стал Сергей Ташуев, который уже работал в Грозном в сезоне-2022/23.

Ахмат Юрий Белоус Сергей Ташуев
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