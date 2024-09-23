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Джикия: меня очень хорошо приняли в "Химках", сейчас я не готов на 100%

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Защитник "Химок" Георгия Джикия рассказал о своём текущем состоянии и переходе в подмосковный клуб.
Фото: ФК "Химки"
"Не обидно, что не вышел на поле. Сейчас я не готов на 100% помочь команде. Как только буду чувствовать, что готов помочь, сразу это сделаю. Меня очень хорошо приняли в команде. Я знаком не только со многими футболистами, но и административным штабом", - передаёт слова Джикии "Матч ТВ".

13 сентября подмосковные "Химки" объявили о подписании с центральным защитником Георгием Джикией контракта по схеме "1+1". На прошедший 22 сентября матч 9-го тура РПЛ сезона 2024/25 "Химок" с "Оренбургом" 30-летний футболист впервые попал в заявку подмосковного клуба, но на поле так и не вышел. Встреча завершилась безголевой ничьей.

"Химки" после девяти туров, набрав 7 очков, занимает четырнадцатое место в турнирной таблице чемпионата России.

Георгий Джикия Химки
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