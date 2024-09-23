"У Ракова небольшое повреждение. Ничего страшного, уже в самое ближайшее время мы надеемся на его возвращение к полноценным тренировкам", - передаёт слова Галактионова "Матч ТВ".
Вадим Раков является воспитанником академии московского "Локомотива". В текущем сезоне 19-летний нападающий принял участие в 10 матчах, в которых забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.
Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2026/27. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 800 тыс. евро.
Нападающий "Локомотива" Вадим Раков получил небольшое повреждение
Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов заявил, что у нападающего команды Вадима Ракова небольшое повреждение.
Фото: ФК "Локомотив"