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Нападающий "Локомотива" Вадим Раков получил небольшое повреждение

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Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов заявил, что у нападающего команды Вадима Ракова небольшое повреждение.
Фото: ФК "Локомотив"
"У Ракова небольшое повреждение. Ничего страшного, уже в самое ближайшее время мы надеемся на его возвращение к полноценным тренировкам", - передаёт слова Галактионова "Матч ТВ".

Вадим Раков является воспитанником академии московского "Локомотива". В текущем сезоне 19-летний нападающий принял участие в 10 матчах, в которых забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.

Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2026/27. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 800 тыс. евро.

Вадим Раков Локомотив Михаил Галактионов
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