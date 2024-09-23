"Когда все происходит на скорости, любое касание может сбить с ног. Понимаете, если тебя чуть-чуть даже подтолкнут, ты уже теряешь равновесие. А наши современные арбитры сами в футбол не играли, они его смотрели с вертолета! Придумали свои правила - по ним и живут... Нельзя было показывать динамовцу вторую желтую за такой эпизод! Возможно, Маухуб искал ногу спартаковца, но точно не симулировал", - заявил Орещук.
Московское "Динамо" вырвало ничью на 90+4 минуте матча со "Спартаком" в 9-м туре чемпионата России. Форвард бело-голубых Константин Тюкавин оформил дубль и принес своей команде одно очко. С 74-й минуты бело-голубые играли в меньшинстве. Главный арбитр встречи Сергей Иванов показал вторую желтую карточку нападающему "Динамо" Эль-Мехди Маухубу после падения в штрафной площади "Спартака". Арбитр расценил данный эпизод как симуляцию.
Московское "Динамо" занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Марцела Лички набрали 17 очков в 9-ти стартовых турах. "Спартак" отстает на 1 очко и располагается на 5-й строчке.
Источник: "СЭ"
Орещук - об удалении Маухуба: наши арбитры сами в футбол не играли, они его смотрели с вертолета!
Экс-спортивный директор "Динамо" Роман Орещук прокомментировал удаление форварда бело-голубых Эль-Мехди Маухуба в матче 9-го тура РПЛ со "Спартаком" (2:2).
Фото: официальный сайт "Динамо"