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Хавбек "Оренбурга" Башич: слышал, что у Пьянича есть предложение от ЦСКА. Он будет лучшим игроком в РПЛ

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Боснийский полузащитник "Оренбурга" Иван Башич прокомментировал слухи о переходе в ЦСКА своего соотечественника Миралема Пьянича.
Фото: официальный сайт "Барселоны"
"Верю, что Пьянич может приехать в РПЛ. Слышал, что у него его есть предложение от ЦСКА. Почему бы и нет? Если Миралем приедет в ЦСКА и будет находиться в хорошей форме, то он будет лучшим игроком в РПЛ", - цитирует Башича "Чемпионат".

Ранее в СМИ появилась информация об интересе ЦСКА к экс-полузащитнику сборной Боснии и Герцеговины Миралему Пьяничу. 34-летний хавбек с лета 2024-го года находится в статусе свободного агента. Ранее сообщалось, что запрос бывшего игрока "Барселоны" и "Ювентуса" по зарплате составляет 2 миллиона евро в год.

После 9-ти туров московский ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе подопечных Марко Николича 14 набранных очков.

Иван Башич Миралем Пьянич ЦСКА Российские трансферы
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