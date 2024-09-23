"Для меня он вообще бесценный, потому что порядочный, человек с большой буквы. И мы не на улице красных фонарей, чтобы оценивать, кто сколько стоит. Не хочу даже какие-то цифры обсуждать", - цитирует Сафонова "РБ Спорт".
Форвард "Динамо" Константин Тюкавин оформил дубль в ворота московского "Спартака" в матче 9-го тура РПЛ и помог своей команде сыграть вничью. Всего на счету 22-летнего футболиста 4+2 в 9-ти матчах за бело-голубых на старте сезона. В прошлом розыгрыше РПЛ Тюкавин оформил 15+10 по системе гол+пас в 30-ти турах.
Трансферная стоимость Константина Тюкавина по оценке Transfermarkt составляет 16 миллионов евро. Его контракт с "Динамо" рассчитан до лета 2028-го года. По данным СМИ, в контракте Тюкавина с "Динамо" присутствует сумма отступных для европейских клубов в размере порядка 20-ти миллионов евро.
Агент: Тюкавин стоит 16 млн? Мы не на улице красных фонарей, чтобы оценивать
Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда "Динамо" Константина Тюкавина, прокомментировал трансферную стоимость своего клиента.
Фото: официальный сайт "Динамо"