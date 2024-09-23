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Отец Глушенкова высказался о слухах, что его сын страдает лудоманией

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Александр Глушенков, отец нападающего "Зенита" Максима Глушенкова, высказался о слухах, что его сын страдает от лудомании.
Фото: ФК "Зенит"
"Могу привет передать тем людям, которые пытаются таким образом привлечь к себе внимание! Видимо, с головой беда!", - цитирует Глушенкова "ВсеПроСпорт".

Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий петербургского "Зенита" Максим Глушенков страдает лудоманией. Напомним, что Глушенков перешел в петербургский клуб из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно за 6,3 миллионов евро.

В текущем сезоне нападающий записал на свой счет 9 забитых мячей и 1 результативную передачу в 8-ми встречах во всех турнирах. После 9-ти сыгранных туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 23-мя набранными очками.

Максим Глушенков Зенит
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