"Могу привет передать тем людям, которые пытаются таким образом привлечь к себе внимание! Видимо, с головой беда!", - цитирует Глушенкова "ВсеПроСпорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий петербургского "Зенита" Максим Глушенков страдает лудоманией. Напомним, что Глушенков перешел в петербургский клуб из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно за 6,3 миллионов евро.
В текущем сезоне нападающий записал на свой счет 9 забитых мячей и 1 результативную передачу в 8-ми встречах во всех турнирах. После 9-ти сыгранных туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 23-мя набранными очками.
Отец Глушенкова высказался о слухах, что его сын страдает лудоманией
Александр Глушенков, отец нападающего "Зенита" Максима Глушенкова, высказался о слухах, что его сын страдает от лудомании.
Фото: ФК "Зенит"