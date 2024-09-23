"Я чувствую себя комфортно в "Спартаке". Собственно, как и в прошлом году. Я думаю, что становлюсь лучше, но это часть футбола — быть лучше себя в прошлом. Мне нравится работать со Станковичем, я понимаю его требования и подход к работе", - цитирует Рябчука "РИА Новости".
В текущем сезоне Олег Рябчук провел за московский "Спартак" во всех турнирах 11 матчей и отметился двумя результативными передчами. Напомним, что защитник выступает за красно-белых с лета 2023 года.
После 9-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 16 набранных очков. Сербский специалист Деян Станкович возглавил красно-белых этим летом, ранее он работал в венгерском "Ференцвароше" и сербской "Црвене Звезде".
Рябчук: мне нравится работать со Станковичем, я понимаю его требования и подход к работе
Защитник "Спартака" Олег Рябчук высказался о работе с Деяном Станковичем.
Фото: ФК "Спартак"