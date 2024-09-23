"На мой взгляд, ну не хотелось бы называть эту команду, но сейчас – "Факел". К сожалению. Как исправить ситуацию? Уже прошло то время, когда можно было найти ресурсы извне. Теперь только внутренние какие-то вещи: тренироваться, меняться, становиться лучше, выбирать оптимальное сочетание игроков, тактики в этой команде. Всегда можно найти внутренние резервы, чтобы становиться лучше", - приводит слова Балахнин "Евро-Футбол.Ру".
После первых девяти туров в Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 воронежский "Факел", набрав 5 очков (1 победа, 2 ничьи, 6 поражений, разница мячей 4:17), занимает пятнадцатое место в турнирной таблице чемпионата России. В Кубке России воронежский клуб в четырёх матчах потерпел четыре поражения и занимает последнее место в группе D.
В августе в "Факеле" сменился главный тренер: вместо Игоря Черевченко, с которым клуб расторг контракт по обоюдному согласию сторон, команду возглавил Дмитрий Пятибратов. В 10-м туре РПЛ "Факел" 27 сентября на своем поле сыграет с казанским "Рубином".
Балахнин: "Факел" - слабейшая команда в РПЛ, но может найти внутренние ресурсы, чтобы исправить ситуацию
Футбольный тренер Сергей Балахнин назвал слабейшую на данный момент команду чемпионата России сезона-2024/25.
Фото: ФК "Факел"