"На мой взгляд, было бы очень хорошей идеей включить Дзюбу в состав сборной. А что? Артем — бывший капитан сборной, человек с громадным опытом. Да, сейчас курс на омоложение состава, тренерский штаб знакомится с кандидатами в национальную команду. Но и ветераны сборной тоже нужны, чтобы передавать опыт, традиции. Тем более, приглашение Артема вызвало бы небывалый интерес к теме сборной, который последние годы угасает", - приводит слова Геркуса "Матч ТВ".
23 сентября сборная России по футболу назвала имена 42 футболистов, которых тренерский штаб под руководством Валерия Карпина включил в расширенный состав для участия в октябрьском учебно-тренировочном сборе. В рамках данного сбора ожидается проведение двух товарищеских матчей, но соперники национальной команды на данный момент неизвестны.
Артём Дзюба не был включён в расширенный состав сборной России. В текущем сезоне 36-летний нападающий тольяттинского "Акрона" принял участие в трёх матчах, в которых отметился тремя результативными передачами.
Геркус хорошей назвал идею включить Карпину в состав сборной Артёма Дзюбу
Экс-президент московского "Локомотива" Илья Геркус предложил включить нападающего Артёма Дзюбу в состав сборной России по футболу.
Фото: ФК "Акрон"