"Форма у "Спартака" всё равно нормальная, вполне неплохая. "Локомотив" тоже довольно неплохо идёт. Такие матчи дают пищу для размышлений. "Зенит" тоже был неплох, но, когда красно-белые приехали в Питер, даже должны были обыгрывать команду Семака. Так что не вижу преимущества железнодорожников перед игрой. Я считаю, "Спартак" всё равно выглядит предпочтительнее", - приводит слова Мостового "Советский спорт".
28 сентября в рамках 10-тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 в Москве на стадионе "РЖД Арена" состоится матч между московскими командами "Локомотив" и "Спартак".
В настоящее время "железнодорожники" имеют у себя в активе 21 очко, которое позволяют им занимать третье место в турнирной таблице чемпионата России (отставание от лидирующего "Зенита" составляет 2 балла). Красно-белые за девять матчей заработали 16 очков, с которыми располагаются на пятой строчке.
В минувшие выходные "Спартак" сыграл вничью с московским "Динамо" (2:2), а "Локомотив" выиграл у "Пари НН" (3:1).
Мостовой: не вижу преимущества "Локомотива" перед игрой со "Спартаком"
Бывший игрок сборных СССР и России по футболу Александр Мостовой поделился ожиданиями от игры 10-тура РПЛ между московскими командами "Локомотив" и "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"