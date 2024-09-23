"Может ли Батраков повторить путь Глушенкова? У Глушенкова еще никакого пути, как такового, нет. Начал он здорово, но получил травму. Давать оценки переходу футболиста в другую команду нужно через год, как минимум. Все остальное - это какие-то всплески или неудачные эпизоды. Они не дают полноценной картины", - заявил Лепехин.
19-летний полузащитник Алексей Батраков принял участие в 9-ти матчах "Локомотива" в РПЛ, в которых записал на свой счет 7 голов и отдал 5 голевых передач. Форвард Максим Глушенков, который в летнее трансферное окно перебрался из "Локомотива" в "Зенит", на старте сезона оформил 9+1 по системе гол+пас во всех турнирах.
После 9-ти туров РПЛ Глушенков и Батраков возглавляют список бомбардиров российского чемпионата. В активе полузащитника "Локомотива" и нападающего "Зенита" по 7 забитых мячей.
Источник: "Евро-футбол"
Лепехин: Батраков повторит путь Глушенкова? У него еще никакого пути, как такового, нет
Бывший футболист Константин Лепехин прокомментировал сравнения полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова с форвардом "Зенита" Максимом Глушенковым.
Фото: официальный сайт "Зенита"