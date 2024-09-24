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"Локомотив" и "Динамо" - лидеры РПЛ по доверию молодым игрокам, "Зенит" третий с конца

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Международный центр спортивных исследований в футболе CIES Football Observatory составил рейтинг клубов РПЛ по использованию игроков до 21 года в составе.
Фото: ФК "Локомотив"
Московские "Локомотив" и "Динамо" больше всех в российском чемпионате выпускали на поле своих молодых футболистов. "Железнодорожники" доверяли им 17,1% игрового времени, динамовцы давали играть молодым в общей сложности 15,1%, указывается в данных CIES.

Чемпион России последних шести сезонов петербургский "Зенит" по этому показателю располагается на 14-м месте. В Санкт-Петербурге задействовали молодежь в составе на 3,6% от общего игрового времени.

"Локомотив" и "Динамо" входят в список из 100 клубов мира по доверию футболистам до 21 года. Первое место в мировом рейтинге занимает украинский "Рух" из Львова (41,15 игрового времени).

Источник: CIES football-observatory

Зенит Локомотив Динамо
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