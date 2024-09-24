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Защитник "Краснодара" Гонсалес: Сперцян - один из лучших игроков РПЛ

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Джованни Гонсалес, защитник "быков", высказался о полузащитнике команды Эдуарде Сперцяне.
Фото: ФК "Краснодар"
- Сперцян обладает необходимым уровнем для перехода в один из европейских клубов. Эдуард - один из лучших игроков не только нашей команды, но и всей премьер?лиги. Считаю, что у него есть качества для того, чтобы совершить прыжок в карьере, - цитирует игрока "Краснодара" "Советский спорт".

Сперцян является воспитанником краснодарской команды. В текущем сезоне футболист сборной Армении провел за "Краснодар" во всех турнирах 14 игр и отметился пятью забитыми мячами. Также Эдуард записал в свой актив два ассиста.

"Краснодар" в девяти турах РПЛ набрал 21 балл и располагается на второй строчке, отставая от идущего на первой позиции "Зенита" на два очка. 28 сентября в десятом туре РПЛ "быки" примут клуб с берегов Невы.

Джованни Гонсалес Эдуард Сперцян Краснодар
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