- Какие у меня индивидуальные планы на сезон? Для меня результаты и голы команды важнее личной статистики. Я просто продолжу усердно работать, и в конце сезона посмотрим, сколько мячей у меня получится забить, - передает слова ямайского нападающего красно-белых Legalbet.
27-летний Николсон принадлежит "Спартаку" с 2022 года. В прошлом сезоне футболист выступал на правах аренды за "Клермон".
Отметим, что в недавней игре Кубка России против "Крыльев Советов", в которой "Спартак" забил четыре гола, Николсон забил за столичную команду впервые за два года. На его счету также два матча в РПЛ, но без результативных действий.
Контракт форварда со "Спартаком" рассчитан до 2026 года, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока "Спартака" в четыре миллиона евро.
Николсон: для меня результаты "Спартака" важнее личной статистики
Форвард "Спартака" Шамар Николсон рассказал, что для него результаты команды важнее личной статистики.
Фото: ФК "Спартак"