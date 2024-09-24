37-летний серб, который сейчас находится без клуба, заявил о желании вернуться в столичную команду. По словам Тошича, у него летом были предложения, однако не удалось договориться.
- Если все-таки закончу карьеру, и ЦСКА захочет меня взять на любую должность, то соглашусь. Это моя команда, мой клуб. Был бы рад поработать в ЦСКА, - цитирует Тошича Sport24.
Тошич выступал в составе ЦСКА на протяжении семи лет. Всего на его счету 241 матч за "армейцев", в которых он записал на свой счет 47 голов и 41 результативную передачу.
В текущем сезоне ЦСКА под руководством Марко Николича набрал 14 баллов и занимает шестое место в РПЛ.
Тошич заявил, что хочет вернуться в ЦСКА
Экс-игрок сборной Сербии и ЦСКА Зоран Тошич рассказал, что хотел бы вернуться в "армейскую" команду.
Фото: ПФК ЦСКА