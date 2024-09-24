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Гафин - о текущих результатах "Динамо": нам хотелось бы большего

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Председатель совета директоров московского "Динамо" Дмитрий Гафин высказался о текущих результатах команды.
Фото: ФК "Динамо"
"Нам хотелось бы большего. К сожалению, мы потеряли очки и в Оренбурге, и в Петербурге, и в матче с "Краснодаром" - те очки, которые по игре не должны были терять", - цитирует Гафина "РБ Спорт".

В 9-м туре Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" сыграло вничью с московским "Спартаком" (2:2). После 9-ти сыгранных туров команда Марцела Лички располагается на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата России и имеет в своем активе 17 набранных очков. В следующем туре бело-голубые сыграют на выезде с махачкалинским "Динамо".

Напомним, что по итогам сезона-2023/2024 команда Марцела Лички стала бронзовым призером чемпионата России.

Динамо Дмитрий Гафин
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