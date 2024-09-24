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Гарре: Гонду и Барко - отличные футболисты. Даже по первым матчам стал сразу виден их уровень

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Вингер "Крыльев Советов" Бенхамин Гарре высказался об аргентинских новичках "Зенита" и "Спартака" нападающем Лусиано Гонду и хавбека Эсекьеле Барко.
Фото: ФК "Спартак"
- Лусиано и Барко — отличные футболисты. Даже по первым матчам стал сразу виден их уровень. Они здорово играют. Тем более что они пришли в такие большие команды, как "Зенит" и "Спартак". С Барко я знаком лично. Он отличный парень и крутой игрок. Его сильные качества заметны в каждом матче.

Напомним, 25-летний Эсекьель Барко, играющий на позиции атакующего полузащитника, пополнил состав московского "Спартака" минувшим летом, перейдя из "Ривер Плейт". За российскую команду аргентинец провел уже 10 матчей, в которых записал на свой счет 4 забитых мяча и 3 голевые передачи.

Нападающий Лусиано Гонду перешел в "Зенит" также летом 2024 года из "Аргентинос Хуниорс". 23-летний форвард принял участие в четырех матчах за сине-бело-голубых и отметился четырьмя забитыми мячами.

Источник: Legalbet

Бенхамин Гарре Крылья Советов Эсекьель Барко Спартак Лусиано Гонду Зенит
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