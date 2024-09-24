"Как я уже и говорил, я не согласен с решением арбитра, но нужно двигаться дальше. Конечно, Мехди расстроен, он не хотел подводить команду", - цитирует агента "РБ Спорт".
Напомним, нападающий "Динамо" Эль-Мехди Маухуб вышел на замену в московском дерби со "Спартаком" на 68-й минуте и спустя всего четыре минуты получил желтую карточку. Еще через две минуты форвард был наказан вторым предупреждением и удален с поля.
За 3 игры в РПЛ игрок отличился за бело-голубых одним забитым голом и результативным ассистом.
Агент игрока "Динамо" Маухуба: я не согласен с решением арбитра
Агент Анис Эль-Мехди, работающий с нападающим "Динамо" Эль-Мехди Маухубом, не согласен с удалением игрока в московском дерби со "Спартаком" (2:2).
Фото: ФК "Динамо"