Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо Владивосток
12:00
ШинникНе начат
Машук КМВ
16:00
РодинаНе начат
Урал
17:00
СКА-ХабаровскНе начат
Волгарь
18:00
УфаНе начат
Орёл
18:30
СоколНе начат
Луки-Энергия
18:30
БалтикаНе начат
Композит
19:00
НефтехимикНе начат
Химик
19:00
ЧайкаНе начат
КАМАЗ
19:30
ТорпедоНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
АЗ Алкмар
19:45
ЭльфсборгНе начат
Буде-Глимт
19:45
ПортуНе начат
Лудогорец
22:00
СлавияНе начат
Ницца
22:00
Реал СосьедадНе начат
Динамо Киев
22:00
ЛациоНе начат
Мидтьюлланд
22:00
ХоффенхаймНе начат
Манчестер Юнайтед
22:00
ТвентеНе начат
Галатасарай
22:00
ПАОКНе начат
Андерлехт
22:00
ФеренцварошНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
20:00
Райо ВальеканоНе начат
Барселона
22:00
ХетафеНе начат

Агент игрока "Динамо" Маухуба: я не согласен с решением арбитра

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Агент Анис Эль-Мехди, работающий с нападающим "Динамо" Эль-Мехди Маухубом, не согласен с удалением игрока в московском дерби со "Спартаком" (2:2).
Фото: ФК "Динамо"
"Как я уже и говорил, я не согласен с решением арбитра, но нужно двигаться дальше. Конечно, Мехди расстроен, он не хотел подводить команду", - цитирует агента "РБ Спорт".

Напомним, нападающий "Динамо" Эль-Мехди Маухуб вышел на замену в московском дерби со "Спартаком" на 68-й минуте и спустя всего четыре минуты получил желтую карточку. Еще через две минуты форвард был наказан вторым предупреждением и удален с поля.

За 3 игры в РПЛ игрок отличился за бело-голубых одним забитым голом и результативным ассистом.

Мехди Маухуб Динамо Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится