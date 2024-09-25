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Карпукас - о Глушенкове: своеобразный, к нему надо найти подход. Если получится, то у вас будет космический игрок

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Хавбек "Локомотива" Артем Карпукас поделился мыслями о нападающем "Зенита" Максиме Глушенкове.
Фото: ФК "Зенит"
- Своеобразный, к нему надо найти подход. Но если получается, то у вас в команде появляется космический футболист. Просто топ! Он мог перед тренировкой не размяться, выйти, прокинуть между ногами, забить в девять — и два раза так повторить. Очень сильный футболист!

Напомним, нападающий Максим Глушенков минувшим летом подписал контракт с "Зенитом". Ранее 25-летний футболист защищал цвета московского "Локомотива".

В нынешнем сезоне Глушенков принял участие в 8 матчах за сине-бело-голубых, в которых записал на свой счет 9+1 по системе гол плюс пас. В его активе уже два дубля и хет-трик в составе "Зенита". Форвард пропустил часть игр из-за перелома запястья, полученного в 5-м туре РПЛ с "Химками" (1:1).

Источник: "СЭ"

Артем Карпукас Локомотив Максим Глушенков Зенит
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