- Семаку Соболев необходим для разнообразия, это очевидно. Многие команды закрываются, а тогда надо использовать всё: чтобы были и навесы, но и кто-то мог бы бороться. Ты можешь и через фланги, и через короткие стенки, через индивидуальную работу, и в том числе через забросы. И тогда у тебя будет больше разнообразия в команде, больше вскрытий. Поэтому Семак даёт время Соболеву. Вот сейчас поправится Глушенков, будет сложнее дать время Александру. Но у Соболева российский паспорт, а в условиях лимита у "Зенита" бывают проблемы, - передаёт слова Радимова "РБ Спорт".
27-летний нападающий Александр Соболев перешёл в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" в конце августа 2024 года, сумма трансферной компенсации составила 10 миллионов евро. В составе сине-бело-голубых футболист сыграл в двух матчах Российской премьер-лиги и одном Кубка России, отметившись одним результативным пасом в кубковой встрече.
48-летний главный тренер Сергей Семак возглавил петербургский "Зенит" в мае 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые неизменно выигрывали золотые медали чемпионата России на протяжении шести сезонов подряд. В текущей турнирной таблице РПЛ "Зенит" также лидирует, набрав 23 очка в 9 матчах и опережая ближайших преследователей на 2 очка.
Радимов: Семаку Соболев необходим для разнообразия, поэтому он даёт Александру время в "Зените"
Экс-главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов рассказал, зачем нападающий Александр Соболев нужен главному тренеру "Зенита" Сергею Семаку.
Фото: ФК "Зенит"